وزير الصحة الكويتى : لا صحة لاتخاذ قرار بعودة حظر التجول الجزئى

وأشار الدكتور باسل الصباح، فى تصريح صحفى مساء اليوم، إلى أن ما تردد عن عقده اجتماعا اليوم لبحث تطبيق قرار حظر التجول الجزئى، لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

وأضاف وزير الصحة الكويتى قائلاً:" الاجتماع المزعوم لم ينعقد اليوم، وموعده فى الأصل غداً، فكيف بنى المتداولون على اجتماع لم ينعقد، قرار لم يصدر".

وكانت إحدى الصحف الكويتية قد نشرت خبرا اليوم، حول قيام وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، بعقد اجتماع مع قيادات الوزارة، فى أعقاب ارتفاع عدد حالات الوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وكذلك عدد من يتلقون العلاج بغرفة العناية المركزة، واعتزامه اصدار توصيات لمجلس الوزراء الكويتى فى هذا الشأن، من بينها العودة لتطبيق حظر التجول الجزئى فى البلاد.