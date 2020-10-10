المغرب يعلن تسجيل 42 وفاة و3443 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية المغربية تسجيل 42 وفاة و3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2572، والإصابات إلى 149841. وتم التأكد من 1832 حالة شفاء إضافية في اليوم الماضي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 124854.

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