خفر السواحل الجزائري ينقذ 12 شخصا من عرض البحر 

تمكنت فرقة الحماية المدنية بولاية تيبازة الجزائرية، صباح اليوم السبت، من إنقاذ 12 شخصا في شاطئ "مزفران".
وجاء في بيان الحماية المدنية، أن الأخيرة تدخلت لأجل إنقاذ وإسعاف 12 شخصا من ميناء شرشال بعد انتشالهم من طرف حراس السواحل في تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة ( 40:05).
وحسب ذات البيان، فإن الأشخاص تم انتشالهم على بعد حوالي 7 ميل بحري من شاطئ "مزفران"، ونقلوا إلى القطاع الصحي بشرشال لتلقي العناية الصحية اللازمة.
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