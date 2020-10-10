لبنان: 1388 إصابة و11 وفاة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 1388 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وتواصل إصابات كورونا في لبنان صعودها مع ضعف قدرة المستشفيات على استيعاب المرضى، وشح أجهزة التنفس الاصطناعي. وشددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية تفاديا لأزمة صحية كبيرة قد يتعرض لها لبنان.

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