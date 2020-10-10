السودان يستعد لتحرير أسعار الوقود

ووفقا له، فإن الأمر تعدى موضوع التسريبات، وكان ينتظر الترتيبات التى قامت بها وزارة الطاقة والتعدين ابتداءً من حصر وتأهيل الشركات التى ستدخل فى عملية الاستيراد والبيع، وكذلك إعداد وفتح العطاءات العالمية للمنافسة الحرة والشفافة.
وأعلن الوزير اكتمال عملية التقديم والفرز بكل شفافية مثلما تم إصدار الطلبيات للشركات الفائزة، مشيداً بنتيجة العطاءات التى كانت مشرفة جدا لكل المهتمين داخل وخارج السودان من حيث المهنية والحرفية العالية التى اتبعتها الوزارة، والتى وفرت قيمتها التجارية حوالى 35 مليون دولار من مجمل قيمة المشتقات البترولية التى يتم شراؤها مقارنة بما كان يتم فى السابق بدون عطاء، حسب وكالة "السودان للأنباء".
وأشار إلى وصول عدد كبير من البواخر عبر هذا العطاء العالمى، حيث تنتظر استكمال خطوات شراؤها، مشيرا إلى استعداد وزارة الطاقة والتعدين للقيام بالجوانب الفنية لهذه العملية، وكذلك فيما يتلق بالجانب اللوجستى لمعرفتها التامة بحجم استهلاك القطاعات المختلفة.
ونفى عبد الرحمن صدور أسعار محددة حتى الآن وإلى حين اكتمال الخطوات المذكورة.
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