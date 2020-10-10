قرقاش : الوجود العسكرى التركى فى قطر عنصر عدم استقرار فى المنطقة

استنكر الدكتور أنور قرقاش، وزير الخارجية الإماراتى، اليوم السبت، الوجود العسكرى التركى فى قطر، وتصريح أردوغان بعمل جيشه على استقرار منطقة الخليج، مؤكدا أن وجود الجيش التركى فى قطر عنصر عدم استقرار بالمنطقة.





وقال قرقاش، فى سلسلة تغريدات عبر موقع "تويتر"، إن تصريح الرئيس التركى خلال زيارته إلى قطر والذى يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها لا يتسق مع الدور الإقليمى التركى، مشيرا إلى أن "الشواهد عديدة". وأضاف قرقاش "التصريح يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الإقتصادية للزيارة.. ولنكون واضحين، الجيش التركى فى قطر عنصر عدم استقرار فى منطقتنا". وتابع "الوجود العسكرى التركى فى الخليج العربى طارئ، ويساهم فى الاستقطاب السلبى فى المنطقة، هو قرار نخب حاكمة فى البلدين يعزز سياسة الاستقطاب والمحاور ولا يراعى سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه، فمنطقتنا لا تحتاج الحاميات الإقليمية وإعادة انتاج علاقات استعمارية تعود لعهد سابق".

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