إصابة فلسطينيين خلال استهداف الاحتلال الإسرائيلى فعالية فى القدس

أصيب عدد من الفلسطينيين، لم يتم إحصاؤهم بعد، بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط والاختناق، جراء استهدافهم من الاحتلال الإسرائيلى اليوم السبت فى قرية رافات شمال غرب القدس المحتلة، فيما هاجم مستوطنون يهود منزلا فسطينيا بقرية بورين جنوب نابلس.





وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية -نقلا عن مصادر محلية- أن قوات الاحتلال استهدفت مهرجانًا لحركة فتح فى القرية بالرصاص المعدنى وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الأشخاص. وفى السياق، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا منزلا لفلسطينى جنوب شرق بورين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، موضحا أن مواجهات اندلعت فى القرية عقب هجوم المستوطنين.

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