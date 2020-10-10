رسالة الى من يعانون من المرض النفسي:

أيها الأصدقاء تذكروا أن المرض النفسي ليس عاراً،

بل عقول من سولت هذه الفكرة عاراً على مجتمعهم،المرض النفسي مرض طبيعي كسائر الأمراض التي تجتاح حياة الإنسان.

أيُها الأصدقاء تذكروا أنكم أنتم أفضل بكثير ممن حولكم،

لأني أشعرُ بكم وأراكم أقوى الفئات في المجتمع التي تسعى جاهدةً في هذة الحياة لتكون أفضل مما كانت عليه في السابق

إن سعيكم وجهادكم لإثبات وجودكم في الحياة،أكبر مُعجزة لأنكم في وضع مختلف عن الآخرين بتعبكم،وجهدكم،وألمُكم النفسي الذي يُرهق أجسادكُم ويؤلم رؤسكم لكنكم لازلتم تحاولون وتتعايشون مع هذه الحياة تحت هذه الظروف القاهره،لذلك تم تخصيص يوم 10 أكتوبر من كل سنة لكُم لتقيموا المبادرات لنقل تجاربكم لتوعية الآخرين والإحتفالات بإنجاز تخطيكم هذه المرحلة ، وتذكروا أن المرض النفسي ليس سوى عارض وسيمر يوجد الكثير والكثير من المنجزون نراهم حولنا كانوا في السابق يُعانون من الأمراض النفسية والإكتئاب وتخطوا ذلك بكل يُسر وسهوله وهذا ليس عائق بل يُظهر قوتك الكاملة للتعايش مع هذة الحياة.

لاتتردد في طلب الإستشارة في حال تعرضك لإحدى العوارض النفسية ولا تخجل من نظرة الآخرين أو كلامهم عنك ، فالاشخاص لا يعنيهم ماتشعر به من ألم و لا من حزن ولا إنطواء ولا أفكار سلبيه قد تُنهي حياتك،ولن يشعروا مالم يُجربوا ولو كانوا في مثل موقفك لذهبوا وطلبوا ذلك من غير أن يخبرو أحد،كذلك أنت ،أنهض وأذهب إلى مُختص يساعدك في تخطي هذه المرحلة

وإن كنت لاتحتمل نقدهم حول ذهابك فأنت لست مجبراً على إبلاغهم بذلك فالحياة حياتك والمرض مرضك أسعى لنفسك وأذهب فلست ناجيٍ من كلام الأخرين عنك في كلا الحالتين سيتحدثون عن ذهابك وعدم ذهابك.

نعلم أنكم أقوياء وقادِرون على تخطي هذه المرحلة ولكن لابُد من طلب المُساعدة من مُختصين في هذا المجال لتوجيهكم وإرشادكم لكي تخرجوا من هذه المرحلة بسهولة.

لاتتردد عند إحتياجك للإستشارة النفسية او عند الإحساس بإحدى الأعراض لابد التوجة لأقرب مركز وأخذ الإستشارة لأنه قد تكون هذه الأعراض في مرحلة مُبكرة من المرض ولكن إن لم يتم علاجها في وقت مُبكر ستدخل في دوامة التفكير والألم النفسي وحتى الجسدي وتتكالب عليك الأمور والافكار السوداويه التي من الممكن أن تؤدي بحياتك الى التهلكة لان هذه النفس أودعها الله في جسدك أمانة لابد من المحافظة عليها وتجنب ظلمها لأنك أنت الوحيد المُحاسب عليها وليس الآخرين الذين يوهمونك بإشاعاتٍ لاتمُت إلى الواقع بِصلة مثل نظرة مجتمعنا السوداوية حول من يذهب الى العيادات النفسية.

أخيراً :

تذكروا ‏لايوجد مرض ميؤوس من علاجه إلا الموت فلا تفقدوا الأمل.

كتبه: نوير سعود الحارثي