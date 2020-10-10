“حساب المواطن” يُعلن إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر

أعلن برنامج حساب المواطن قبل قليل بدء إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم. وأوضح البرنامج أن عملية الإيداع للدفعة الـ 35 سوف تستمر حتى نهاية اليوم (الأحد) بإذن الله. اظهر المزيد

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