الدوري السعودي بطل جديد ام هلال ونصر

ينطلق بعد أيام قليلة الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين في ظل غياب جماهيري متوقع بسبب أزمة كورونا والتي سببت للعديد من الاندية خيارات قليلة في التعاقدات بسبب الازمة المالية التي خلفتها .

ولا يزال كل من الهلال والنصر صاحبي الحظوة في الترشيح للفوز بلقب جديد ويأتي بعدهما الشباب بعد تعاقداته الآخيرة بينما لا يزال قطبا مدينة جدة غارقين في مشاكلهما التي كادت تعصف بالاتحاد الموسم الماضي، فيما لا زال الاهلي يتغلب على ظروفه ويحاول ان يصارع على مراكز متقدمة بقيادة مدربه الرائع الذي ساعد الاهلى في التغلب على بعض ظروفه .

وتضع جماهير منطقة عسير آمالها على فريقي ابها وضمك بعد أن استمرا في الدوري للموسم الثاني على التوالي في ظل استقرار فني واداري وتم تدعيم الفريقين بعدد من اللاعبين المحليين ، وتأمل في ان يكون الفريقان في مراكز متقدمة والبعد عن صراع الهبوط الذي كاد يسقط ضمك في الموسم الماضي .

وكان بن زكري قد حقق نتائج جيدة بعد تسلمه تدريب الفريق وفي ظل تعاقداته الجيدة ، فيما يأمل أبها في مواصله نتائجه الجيدة التي حققها العام الماضي خاصه وانه يخوض في نهايه الشهر دور الاربعة في كاس الملك ، ويحذو محبيه الأمل في بلوغ النهائي.

ويحل هذا الموسم ضيف جديد على الدوري حيث أنه يشارك لأول مره وهو نادي العين من منطقة الباحة والذي يأمل محبوه في تقديم مستويات جيدة مقرونه بنتائج إيجابية في ظل دعم امير الباحة .

فهل تنحصر المنافسة على اللقب بين الهلال والنصر أو يكون هناك بطل آخر .