تونس تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنّ إجمالى حالات الإصابة بلغ 31259 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 456 حالةً بعد تسجيل 47 حالة وفاة جديدة.

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