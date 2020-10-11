الأردن .. انتهاء حظر التجول الشامل وبدء الغلق جزئيا لمواجهة كورونا

ويبدأ الحظر الجزئى فى تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل، ويستمر حتى الساعة 6 صباحا. يذكر إلى أن مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية، أعلن الأسبوع الماضى فرض حظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة اعتبارا من منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة، وحتى منتصف ليلة السبت إلى الأحد من كل أسبوع، وسيتم تكرار تطبيق الحظر بنفس الآلية خلال الأسابيع المقبلة وحتى إشعار آخر.

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