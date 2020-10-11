الأرصاد : سماء غائمة وسحب رعدية على عدة مناطق

الخليج – واس : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير؛ تمتد إلى منطقة الباحة، وكذلك التأثير في أجزاءٍ من منطقتَي تبوك ومكة المكرّمة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تستمر درجات الحرارة في انخفاضها النسبي على المناطق الشمالية؛ يمتد تأثيرها إلى وسط المملكة وشرقها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 – 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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