التعليم تدعو إلى رفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور للحد من آثار كورونا على الطلبة

أكدت وزارة التعليم أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها الطلاب والطالبات في هذه المرحلة من جائحة كورونا، وما ترتب عليها من اعتماد التعليم عن بُعد؛ تجعل من الأهمية رفع درجة الوعي لدى الأسر وأولياء الأمور للحد من التأثيرات التي قد تنعكس نفسياً على الأبناء.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يكون من خلال الحرص على أن يظل الطلبة على اتصال مع أقرانهم أثناء الجائحة لتحقيق التواصل معهم، بالإضافة لمتابعة الأهالي لاحتياجات أبنائهم النفسية وتقديم الدعم لهم في حالة العزلة والانسحاب المتكرر، أو كثرة وقلة الأكل والنوم، أو سرعة الانفعال، وانخفاض المزاج من خلال التحلي بالصبر، والتعاطف، والحوار، والمناقشة معهم.

وأشارت إلى أنها تكرّس جهودها لدعم الصحة النفسية في عقد الشراكات مع الجهات المعنية، وبناء وتصميم بعض البرامج الإرشادية النفسية الوقائية والبنائية والعلاجية، واستحداث بعض المراكز والإدارات واللجان الداعمة لمكافحة المخدرات، وتقديم البرامج واللوائح والتعاميم والأنظمة والمناهج الدراسية؛ سعياً منها لتحقيق جودة الحياة للطالب والقدرة على مواجهتها.

وبيّنت أن الصحة النفسية تتأثر بعوامل بيئية داخلية وخارجية أهمها الأسرة، والمدرسة، والعمل، كذلك تمتلك أربعة معايير نستطيع الاعتماد عليها في الحكم على تحقق ووجود الصحة النفسية، منها الخلو من الاضطراب النفسي، والقدرة على مواجهة الأزمات والصعوبات، وتكامل الشخصية، وتفاعل الشخص مع محيطه، وشعوره بالسعادة والرضا والحيوية، والتكيّف البيئي بأبعاده وأشكاله المختلفة.