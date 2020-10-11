الفرق المحلية في شبه جاهزية عالية

* الفرق المحلية في شبه جاهزية نظرا لاستعداداتهم السابقة من خلال استئناف الدوري السابق ، إضافة لمواصلة التدريبات والتمارين بعد نهاية الدوري السابق ، لذا سيتضح عمل كل جهاز فني من عدمه ، فالجهاز الفني الذي عمل وفق استراتيجية وبرامج عالية الجودة ، سيصل إلى التشكيل الأساسي والاحتياطي وفق هوية فنية تتناسب مع العناصر المتاحة تماما .

*أي إدارة نادي رياضي بقيادة رئيسها لأبد أن تكون على قدر المسؤولية من خلال تنفيذ استراتيجيات معدة بعناية وبرامج مساندة بجودة عالية ، دون شك ستكون النتائج متوافق مع العطاء الجبار المضن .

*الفشل ليس عيبا بل الاستمرار في الفشل هو : العيب الحقيقي ، لذا العمل على تصحيح الأخطاء وتلافي السلبيات هو المؤشر الحقيقي لنجاح والفلاح باستمرار .

*الهلال والنصر قد يستمران في المقدمة نظير توفير الاحتياجات العناصرية المرجحة وتحديدا من العناصر الأجنبية ، بقية الفرق قد تتنافس من الثالث حتى المؤخرة المخيفة للأسف .

*توقيع عقد لمدة ثلاثة أعوام مع اللاعب البرازيلي القادم برونو هنريكي من الأخطاء الفادحة التي تتكرر في نادي الاتحاد ، كان من المفترض تلافي الأخطاء والسلبيات السابقة نهائيا .

*الانتقاد الموضوعي مطلب العقلاء ، لكن الاسقاطات والسخرية هي خطاب الجهلاء ، الرياضة فن وفكر وعلم وثقافة ، بالتالي : تحتاج عوامل مساعدة ومساهمة لرفع المستويات المقرونة بالنتائج الإيجابية اللافتة .

*المرونة والذكاء والحنكة والدهاء في فنون التفاوض مع اللاعبين المحليين والأجانب ، تجنب الأندية من الديون والقضايا ، والعكس سوء التفاوض هو من يورط الأندية في الديون والقضايا للأسف .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي / حمزة السيد