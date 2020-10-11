ضجيج المستديرة

مشاهدة مباريات كرة القدم خُلقت في الأساس من أجل إمتاع النفس والترفيه عنها، لا لغاية ممارسة الضجيج لأجلها، هذه ما أصبحت أُؤمن فيها حالياً بعد 13 عام لي في متابعة عالم المستديرة، إبتداء من كأس أمم آسيا 2007 التي حل منتخبنا الوطني وصيفاً فيها أمام منتخب العراق برأسية يونس محمود .

فأصبحت بشكل دائم أُحاول الإبتعاد عن إبداء الآراء الجدلية في كرة القدم من خلال مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً، لأني أيقنت ان ذلك قد يفتح باباً للشر عن طريق الإختلافات في وجهات النظر التي تصل لحد الإسقاط والتنمر على صاحب الرآي، كذلك الحال في الحوار مع بعض المتعصبين لحد الثمالة الذين يؤمنون بثقافة انا ومن بعدي الطوفان، فأصبحت أُبدي الآراء فيها بأسلوب محترم

لا يفتح باباً للجدال، وأحاول دوماً الحديث فيها مع الأشخاص المحترمين حتى لو كانوا يختلفون معي في الميول الرياضية، فالمهم هو وجود الإحترام المتبادل بين الطرفين .

لذلك أجدد رسالتي بأن كرة القدم خُلقت من أجل الترفيه عن النفس وإمتاعها وليس لممارسة الجدال، فلنحاول جميعاً أن نراجع أنفسنا وأن نلتزم ونتمسك بهذا المبدأ، وأن نبتعد عن التعرض لمن يزرع الجدل ويغذيه من خلال القنوات الفضائية، وأن نمارس أسلوب المجاملة أو ” التسليك ” بالعامية إن صح التعبير مع من يمارس ثقافة أنا ومن بعدي الطوفان .

بقلم: سعد بن محمد السعيدان

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