عاجل .. انطلاق المباحثات الليبية فى القاهرة

انطلق، منذ قليل، اجتماع ليبى تستضيفه القاهرة بين ممثلين لمجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة فى ليبيا، فى إطار الجهود التى ترعاها الدول الإقليمية لدعم مسار الحل السياسى فى ليبيا وعلى رأسها مصر.





ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المسار الدستورى للفترة المقبلة فى ليبيا، وهو الاجتماع الذى يأتى كذلك بعد جلسات جرت فى المغرب. وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أكد مساء الثلاثاء الماضي، أن الجلسة الجديدة ضمن الجولة الثانية من الحوار الليبى فى مدينة بوزنيقة المغربية شهدت حوارا ناجحا بين الأطراف الليبية.

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