وزير الاستخبارات الإسرائيلي: سنعارض بيع أمريكا طائرات إف-35 لقطر

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي اليوم الأحد، إن بلاده ستعارض بيع الولايات المتحدة طائرات إف-35 الحربية لقطر.

وكان الوزير يرد على تقرير لرويترز، يفيد بتقديم الدولة الخليجية طلبًا رسميًا، لشراء طائرات الشبح المقاتلة.