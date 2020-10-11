قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي اليوم الأحد، إن بلاده ستعارض بيع الولايات المتحدة طائرات إف-35 الحربية لقطر.
وكان الوزير يرد على تقرير لرويترز، يفيد بتقديم الدولة الخليجية طلبًا رسميًا، لشراء طائرات الشبح المقاتلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الاستخبارات الإسرائيلي: سنعارض بيع أمريكا طائرات إف-35 لقطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.