ائتلاف الشر .. اتحاد الشغل يدعو لعزل إخوان تونس إعلاميًا

أطلق الاتحاد العام التونسى للشغل، اليوم الأحد، دعوة لجميع وسائل الإعلام فى تونس، يحثهم فيها على منع "ائتلاف الكرامة" الإخوانى من الظهور عبر المؤسسات الإعلامية، ردًا على حملات الجماعة الإرهابية التحريضية ضد إعلاميين وفنانين.





وجاءت الدعوة التى أصدرتها الجامعة العامة للإعلام فى تونس، أحد هياكل الاتحاد العام التونسى للشغل، فى أعقاب قرارات مماثلة أصدرتها النقابة التونسية للصحفيين التونسيين. وشددت الجامعة العامة للإعلام على ضرورة مقاطعة الائتلاف الذى وصفته بـ"ائتلاف الشر"، ومنع حضوره فى كل المنابر والمحطات الإعلامية التونسية. جاءت حملات هياكل الاتحاد العام للشغل بعد حملات التحريض والتكفير التى قام بها التنظيم الإخوانى ضد الإعلاميين والفنانين والمبدعين، حيث طرح الإخوان مبادرة لتعديل قانون الإعلام فى تونس بما يسمح للتنظيمات الإرهابية بإنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية، وتمرير خطاب إرهابي دون محاسبة قضائية. وقال بيان اتحاد الشغل إنه على كل الصحفيين والتقنيين والمصورين مقاطعة أى برنامج يظهر فيه، ما يسمى "ائتلاف الخونة والمرتزقة"، محذرًا من أن ائتلاف الإخوان يحاول بكل الطرق مهاجمة الإعلاميين وتكريس قوانين تضرب حرية الرأى والتعبير.

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