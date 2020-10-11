تعاقدات الأندية ” النصر الأكثر والهلال والاتحاد الأقل”

عطية الزهراني

في ظل دعم سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده للقطاع الرياضي أصبحنا نشاهد أفضل اللاعبين وأصبح الدوري السعودي الأول آسيويا وعربيا في ظل تواجد هؤلاء النجوم

حيث تصدر النصر المشهد الرياضي لانتقالات اللاعبين بواقع خمسه عشر لاعبآ يمثلون المنتخب الاولمبي والاول ..

وبذلك يصبح النصر من الفرق التى غيرت أغلب مراكز اللاعبين

ويأتي نادي الشباب الفريق الثاني الذي غير شكل الفريق وهويته ويعد اللاعب الارجنتيني ( بانيغا ) من أبرز المحترفين لهذا الموسم وكذلك تعاقد مع المحترف البرتقالي فايبو ومدافع منتخب تشيلي

حتى أصبح الشباب من المرشحين لهذا الموسم

وثالث هذه الانديه هو الباطن الصاعد حديثا حيث تعاقد مع عدد من لاعبين أنديه الموسم الماضي ويعد محافظ حفر الباطن سمو الامير منصور بن محمد من أبرز الداعمين للباطن،،،

في ظل هذا التنافس أصبح النادي الاهلي هو الرابع من حيث تعاقداته ، وتعاقد مع ثلاث لاعبين دفعه وحده بعد خروجه من بطوله آسيا

ونشير هنا الى ضعف أنتقالات نادي الهلال الذي تعاقد مع الحارس الجدعاني فقط في ظل هذا الشح في التعاقدات الهلاليه مما سبب قلق للمدرج الهلالي الكبير

آخر هذه الانديه هو عميدها نادي الاتحاد الذي لم يتعاقد مع أي لاعب وأكتفى باللاعبين المسجلين العام الماضي

ويبقي السؤال للمشاهد الرياضي الكريم

ماذا يتوقع من فريقه؟؟؟

أما نحن فموعودين بمنافسه رياضيه شريفه تليق بمسماها دوري الامير محمد بن سلمان حفظه الله