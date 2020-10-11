- 1/3
- 2/3
- 3/3
تسلم أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، رسالة من الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، نقلها الأمير تركي بن محمد
المصدر: دوت الخليج
تاريخ النشر:الأحد 11 أكتوبر 2020 11:08 GMT
تاريخ التحديث:الأحد 11 أكتوبر 2020 12:45 GMT
تسلم أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، رسالة من الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، نقلها الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.
واستقبل الأمير نواف بقصر ”السيف“، اليوم، الأمير تركي، الذي حمل رسالة من الملك السعودي، ”تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتنميتها في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك“.
وتضمنت الرسالة كذلك ”آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب دعوة أمير الكويت لزيارة المملكة العربية السعودية“.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“، أن أمير البلاد الشيخ نواف الصباح أعرب، خلال اللقاء الذي حضره وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، عن سعادته بقبول وتلبية دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأضافت الوكالة الكويتية أيضاً أن الوزير السعودي قدم رسالة خطية أخرى من ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، تضمنت دعوة أمير الكويت لزيارة المملكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير سعودي يسلم أمير الكويت رسالة خطية من الملك سلمان وولي عهده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ارم وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.