1761 حالة.. ارتفاع جديد فى إصابات كورونا بـ عمان

وبحسب الوزارة، ارتفع عدد الوفيات أيضا لـ 1038 حالة، والمتعافين لـ92840 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 87.6%.
وشددت وزارة الصحة فى سلطنة عمان، على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.
كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى والجسدى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.
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