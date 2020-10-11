سوريا ولبنان تعلنان السيطرة على الحرائق

وكانت الحرائق فى سوريا اجتاحت محافظات حمص وطرطوس واللاذقية، حيث لقى 3 أشخاص على الأقل حتفهم، كما اضطرت العديد من العائلات للفرار من المناطق السكنية القريبة من مواقع اشتعال الحرائق، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قال محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، إن "فرق الإطفاء والدفاع المدنى بمؤازرة من وحدات الجيش والأهالى تسيطر على جميع الحرائق فى المحافظة مع بقاء بقع دخانية يتم التعامل معها من قبل فرق الإطفاء المختلفة التى لا تزال تعمل على تبريد مواقع الحرائق".

وأكدت "سانا" أنه تمت السيطرة على جميع الحرائق فى طرطوس، كما نجحت فرق الإطفاء فى إخماد حريق كان يشتعل فى غابة بقرية "قرب على" فى ريف حمص الغربى بالكامل.

وفى لبنان، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على أكثر من مئة حريق اندلع فى غابات منذ الخميس، حسبما أفاد مصدر فى الدفاع المدنى.