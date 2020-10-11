الكويت : 3 وفيات و548 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 548 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 111 ألف حالة و116.
كما أشار المتحدث الكويتى إلى وجود 140 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.
وكانت الصحة الكويتية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، تعافى 546 مصابًا، تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى المتعافين من الوباء فى البلاد إلى 103 آلاف و268 حالة.
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