الحركة الشعبية لتحرير السودان : نرفض أى استخدام للدين لأغراض سياسية

أكد زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح الشمال، عبد العزيز الحلو، اليوم الأحد، رفض أى استخدام للدين لأغراض سياسية، مشددا على أن الحل يكمن فى فصل الدين عن السياسة.





وقال الحلو، وفقا لما أوردته فضائية "سكاى نيوز" عربية، إنه كان هناك جمود فى التفاوض مع الحكومة وخلاف بشأن إعلان المبادئ إلا أن السلطات وعدت بوقف أى انتهاكات ومواصلة التفاوض للوصول إلى حل سلمى. وقبل يومين، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السودانى محمد حمدان دقلو، أن الوفد الحكومى المفاوض تمكن من كسر الجمود مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جناح عبد العزيز الحلو، وأنه تم الاتفاق على جدول زمنى للسلام سيجرى تنفيذه.

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