رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي يؤكد أهمية استقرار ووحدة ليبيا

أكد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي أهمية استقرار ووحدة الأراضي الليبية، مشيرا إلى أن #مصر قطعت على نفسها عهدا بمساعدة الليبيين، وذلك عبر توفير الأجواء المناسبة للحوار في أجواء ديمقراطية بعيدا عن العنف، مع الالتزام بمسار التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي خلال ترؤسه اجتماع المسار الدستوري الليبي، الذي انطلقت فعالياته في القاهرة صباح اليوم الأحد وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة وفدي مجلسي النواب والدولة الليبيين.

واتفق الليبيون المشاركون في الاجتماع على ضرورة نبذ العنف، حيث أكد رئيس وفد مجلس النواب الليبي أن الوفود الليبية تتعامل مع الحوار باجتماع المسار الدستوري بعقلية منفتحة مبنية على ضرورة نبذ العنف للانتقال إلى مرحلة تتسم بالحوار وتغليب المصلحة العليا للشعب الليبي.

وأشاد رئيس وفد مجلس النواب الليبي بالمجهودات المصرية لتجميع الأطراف الليبية على أراضيها، وخصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا.

ومن جانبه، أثنى رئيس الوفد الممثل للمجلس الأعلى للدولة الليبية على التحركات المصرية ودعمها للاستقرار في ليبيا، مؤكدا أن مجلسي الدولة والنواب هم شركاء في وطن واحد.