أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من الملك سلمان وولي عهده

تسلم أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، رسالة من الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، نقلها الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.

واستقبل الأمير نواف بقصر ”السيف“، اليوم، الأمير تركي، الذي حمل رسالة من الملك السعودي، ”تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتنميتها في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك“.

وتضمنت الرسالة كذلك ”آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب دعوة أمير الكويت لزيارة المملكة العربية السعودية“.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“، أن أمير البلاد الشيخ نواف الصباح أعرب، خلال اللقاء الذي حضره وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، عن سعادته بقبول وتلبية دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضافت الوكالة الكويتية أيضاً أن الوزير السعودي قدم رسالة خطية أخرى من ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، تضمنت دعوة أمير الكويت لزيارة المملكة.