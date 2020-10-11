روسيا تهدى سفينة عسكرية إلى السودان

ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، جرت مراسم تسليم السفينة المهداه فى القاعدة البحرية فى بورتسودان، حيث تم إنزال العلم الروسى ورفع علم السودان عليها، بحضور وفد روسى رفيع المستوى ووالى البحر الأحمر، وقائد المنطقة، إلى جانب عدد من قادة القوات البحرية وممثلين لمنظومة الصناعات الدفاعية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار التعاون العسكرى المتطور بين الخرطوم وموسكو.

وفى كلمة له، قال اللواء بحرى مهندس حاج أحمد يوسف، ممثل قائد القوات البحرية السودانية، إن السفينة تعد إضافة حقيقية لقدرات القوات البحرية خاصة فى مجال التدريب، مثمنًا على الدعم الروسى لبلاده.