ارتفاع إصابات كورونا فى السعودية إلى 339267 حالة

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 593 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالى 325330 حالة، فيما تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة أيضا، ليرتفع الإجمالى إلى 5043 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8894 والحالات الحرجة 826 حالة.

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