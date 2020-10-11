انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للتحالف الدولى جنوب العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الأحد، انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً عسكريًا كان ينقل معدات لقوات التحالف الدولى على طريق على طريق السماوة - الديوانية جنوبى البلاد.





ولم تكشف السلطات العراقية عن الخسائر جراء التفجير الإرهابى حتى 11:42 بتوقيت جرينتش، كما لم تعلن أى جهة مسؤولتها عن الهجوم. يأتى الانفجار فى ظل استمرار المليشيات الموالية لإيران فى استهداف قوات التحالف الدولى وبعثات دبلوماسية داخل المنطقة الخضراء فى بغداد. ووسط استمرار الهجمات، لوحت الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق سفارتها فى العراق، فيما تعمل الحكومة العراقية على تهدئة المخاوف الأمريكية.

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