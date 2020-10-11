محافظ الزلفي يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي صباح اليوم الاجتماع السابع والثلاثون للجنة الدفاع المدني المحلية وذلك بحضور مدير إدارة الدفاع المدني العقيد عبدالرحمن المدعج ومديري ورؤساء القطاعات الحكومية ذات العلاقة وسكرتير اللجنة العقيد سليمان الخمشي . وتخلل الاجتماع مناقشة استعدادات الجهات الحكومية المعنية بحالات الطوارئ أثناء هطول الامطار والسيول كذلك مناقشة مستجدات مشروع درء مخاطر السيول بالمحافظة إضافة إلى بحث سبل معالجة التعديات على الأودية علاوة على مناقشة بعض الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال المتعلقة بالسلامة وقد اتخذ على اثرها جملة من القرارات والتوصيات اللازمة اظهر المزيد

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