نيابة عن محافظ الزلفي.. العجالين يدشن حملة التشجير ( لنجعلها خضراء ) بالزلفي

نيابة عن محافظ الزلفي دشن وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين صباح اليوم حملة التشجير ( لنجعلها خضراء ) التي ينظمها مكتب البيئة والمياه والزراعة بالزلفي بمتنزه الزلفي الوطني وذلك بحضور عدد من مديري القطاعات الحكومية والأهلية والجمعيات التطوعية بدوره أوضح مدير مكتب البيئة بالزلفي م عبدالعزيز بن عبدالله السلمان أن هذه الحملة تأتي ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لإستزراع 10 ملايين شجرة في جميع مناطق المملكة معتبرا أن هذه الحملة ستسهم بلاشك في تعزيز روح المشاركة المجتمعية والعمل على نشر ثقافة الاهتمام بالشجرة والبيئة والثروات الطبيعية نظرا لاستمراريتها خلال الفترة القادمة كما أعرب عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي لمتابعته ودعمه جميع حملات وأنشطة مكتب البيئة بالزلفي البيئية ولوكيل المحافظة لحضوره وتدشينه الحملة وتوجيهاته البناءة. اظهر المزيد

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