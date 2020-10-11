إصابة 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم الأمعرى

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال الوزارة الفلسطينية إن "جميع الإصابات، والتى وصلت إلى مجمع فلسطين الطبى برام الله، جميعها تم تشخصيها بالطفيفة".

وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلى اقتحمت مخيم الأمعرى ظهر اليوم، حيث دارت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطينى، إنه تعامل مع 53 إصابة خلال هذه المواجهات، منها "10 بالرصاص الحى و13 بالمطاط، و30 إصابة بالغاز المسيل للدموع". كما أوضح شهود عيان أن القوات الإسرائيلية اعتقلت سيدة وشابين قبل انسحابها من المخيم.

وفى تصريحات لـ "رويترز"، قالت متحدثة للجيش الإسرائيلى، بشأن اقتحام مخيم الأمعرى، إن القوات كان تقوم "بنشاط‭‭ ‬‬عمليات روتينى" دون إعطاء المزيد من التفاصيل.