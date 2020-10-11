ملك البحرين : تثبيت السلام الشامل يعتمد على المبادرة العربية

أعلن ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمام مجلس الشورى اليوم الأحد، أن تثبيت أركان السلام الشامل والعادل فى المنطقة، يعتمد على تفعيل المبادرة العربية التى نعمل على دعمها بكل السبل مع أشقائنا وحلفائنا.





وقال الملك حمد بن عيسى فى خطابه: "لن تؤخرنا المستجدات الطارئة عن متابعة التزاماتنا تجاه قضايانا الإقليمية وعلاقاتنا الدولية وسنواصل الحفاظ على أمننا"، حسبما نقلت قناة "العربية". كما أضاف: "نوجه السلطة التنفيذية بإنشاء صندوق يستثمر ويدعم طاقات وطموحات وابتكارات الشباب البحرينى". وفي 15 سبتمبر الماضى، احتضن البيت الأبيض مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى.

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