فلسطين : 422 إصابة و3 وفيات جديدة بسبب كورونا

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الوزيرة فى بيان صحفى، إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من إصابات اليوم بإجمالى 87 حالة، تلته مدينة القدس وضواحيها بواقع 73 حالة، فيما توزعت باقى الحالات على مختلف مناطق الضفة الغربية.
وأوضحت الوزيرة أن هناك 41 مريضًا "فى غرف العناية المكثفة بينهم ثمانية على أجهزة التنفس الاصطناعى".
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