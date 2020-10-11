تسجيل 2206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد تسجيل 2206 حالات إصابة جديدة بفيروس



أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد تسجيل 2206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وأضافت الوزارة، فى بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، أن عدد حالات الشفاء بلغت 3827 حالة، و62 حالة وفاة.

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