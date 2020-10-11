“صندوق الاستثمارات” أكبر ملاك الكيان الناتج من إندماج “الأهلي” و”سامبا”

أعلن البنك الأهلي التجاري اليوم توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا اتفق البنكان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقا لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وأشار بيان مشترك للبنكين، سيكون كبار الملاك في الكيان الجديد هم: صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 37.2 في المائة، والمؤسسة العامة للتقاعد بنسبة 7.4 في المائة، والمؤسسة العامة للتأمينات بـ5.8 في المائة، بإجمالي 50.4 في المائة للصناديق الحكومية الثلاثة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية سيكون الكيان المحتمل أكبر بنك سعودي في جميع المؤشرات، مستحوذا على نحو ثلث القطاع في القروض والودائع والأصول والقيمة السوقية.

كما سيكون ثالث أكبر بنك خليجي بأصول تبلغ 223.1 مليار دولار، بعد “قطر الوطني” و”أبوظبي الأول”.