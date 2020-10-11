وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

كشفت الخدمات الطبية للقوات المسلحة (بوابة التوظيف)، عن توفر أكثر من 23 وظيفة في مجال التمريض بمستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن. وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ممرضة مسجلة أولى وحدة غسيل الكلى (وظيفتان)، ممرضة مسجلة ثانية وحده العناية المركزة أطفال (العدد 3 وظائف)، ممرضة مسجلة أولى وحده العناية المركزة أطفال (وظيفتان)، ممرضة مسجلة ثانية وحده العناية المركزة كبار (العدد 3 وظائف). ويأتي ذلك بالإضافة إلى ممرضة مسجلة أولى وحده العناية المركزة كبار (وظيفتان)، ممرضة مسجلة ثانية قسم الطوارئ (العدد 3 وظائف)، ممرضة مسجلة أولى طوارئ (العدد 3 وظائف)، ممرضة مسجلة ثانية جناح الاطفال (العدد 3 وظائف)، ممرضة مسجله أولى جناح الأطفال (وظيفتان)؛ فيما التقديم اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 2020/10/11م ، من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــا. اظهر المزيد

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