عادل يضيء منزل الأزهري

الخليج – حمدان بن سلمان الغامدي – جدة : رزقَ الأستاذ محمد علي صالح الغامدي أحد منسوبي مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بمولود أسماه ( عادل )

جعله الله من مواليد السعادة .

إدارة ومنسوبي صحيفة الخليج الإلكترونية يتقدمون بالتهاني والتبريكات للأستاذ محمد وحرمه ولأسرته الكريمة كما وعد زملائه بوليمة بهذه المناسبة. اظهر المزيد

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