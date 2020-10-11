اختتام دورة حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم

اختُتمت دورة حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين -التي استمرت لمدة 4 أيام- بحضور رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو، ومدير دائرة التحكيم السويسري مانويل نافارو، وبمشاركة 43 حكمًا. وشهدت الدورة إجراء اختبارات لياقة بدنية ومحاضرات نظرية وعملية وتدريب مكثف على تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”، إضافة إلى إجراء عدة اختبارات في القانون وحالات الفيديو, كما شهدت التأكيد على الحكام بضرورة وأهمية تطبيق جميع التدابير الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة. اظهر المزيد

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