القبض على شخص أتلف عددًا من أجهزة الرصد الآلي وسرق تجهيزاتها بتبوك

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، تورط في إتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي، وسرقة تجهيزاتها، وضبط بحوزته عدد من المسروقات، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة. اظهر المزيد

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