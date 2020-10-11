عاجل .. تفاصيل زيارة وزير الخارجية العراقى للقاهرة

وصل وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين العاصمة إلى القاهرة فى زيارة رسمية، سيلتقى خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما سيعقد اجتماعاً مع نظيريه المصرى سامح شكرى، والأردنى أيمن الصفدى بعد غد الثلاثاء؛ لاستكمال الاتفاقيّات التى وقّع عليها قادة الدول الثلاث فى اجتماعهم الأخير بالعاصمة الأردنيّة عمّان فى اغسطس الماضى.





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