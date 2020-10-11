فيديو .. انفجارات عنيفة مجهولة الأسباب بريف إدلب الشمالى

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الأحد، مقاطع فيديو لانفجارات مجهولة الأسباب فى محيط بلدة معارة الإخوان بريف إدلب الشمال، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأظهرت المقاطع المتداولة انفجارات عنيفة أعقبها تصاعد ألسنة اللهب والدخان. وقال مغردون إن الانفجارات وقعت فى مستودع للذخيرة تابع لهيئة تحرير الشام فى محيط البلدة، وتسببت فى حالة هلع فى المناطق القريبة من المكان.

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