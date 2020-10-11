الجزائر تسجل 132 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

وأعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، فى مؤتمره الصحفى اليومى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد إلى 53 ألفا و72 مصابا ، و1801 حالة وفاة.
وقال إن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 37 ألفا و274 حالة، وإن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 20 مريضا بالعناية المركزة.
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
كانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا فى 11 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحى تماما عن 37 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية أكتوبر الجارى.
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