المسمارى : مصر تريد إنهاء الأزمة وفق رؤية الجيش الليبى فى محاربة الإرهاب

ورحب المسمارى فى مقابلة مع قناة "الحدث"، بتحويل مدينة سرت عاصمة لليبيا، مؤكدا أنه "للجيش الحق بالتواجد فى أى مكان".

وأضاف المسمارى، أن عودة الانتاج النفطى فى حقلى الشرارة والفيل خطوة إيجابية نحو التوافق.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، إعادة تشغيل حقل الشرارة، أكبر حقول النفط فى البلاد، بعد رفعها حالة "القوة القاهرة"، الأحد.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، فى بيان، إنها أعطت تعليمات إلى شركة أكاكاوس، المُشغلة للحقل، بمباشرة ترتيبات الإنتاج، بعد التوصل إلى "اتفاق شرف" مع حرس المنشآت النفطية، التابع للجيش الوطنى الليبى.