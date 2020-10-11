عاجل .. التحرير الفلسطينية تعلن إصابة حنان عشراوى بفيروس كورونا





أعلنت دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إصابة عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوى بفيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضافت الدائرة فى بيان عنها اليوم الأحد، أنه "عملا بمقتضيات الصحة العامة، تعلن الدائرة عن تأجيل جميع ارتباطات عشراوى وأنشطة الدائرة إلى أن تتماثل للشفاء". يذكر أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات كان أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد فى 8 أكتوبر الجارى.

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