لبنان يسجل 1010 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وأشارت الوزارة، فى بيان لها، إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 459 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 10069 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.