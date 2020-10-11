تعيين هيفاء الخريشا مستشارة ملك الأردن للسياسات

أعلن الديوان الملكى الأردنى، اليوم الأحد، عن صدور الإرادة الملكية، بتعيين هيفاء تركى حديثة الخريشا، مستشارا للعاهل الملك عبد الله الثانى للسياسات، برتبة وراتب وزير.





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، لم تظهر الخريشا عبر الإعلام رغم عملها فى الديوان الملكى الهاشمى منذ عام 2007، وهى من مواليد عام 1980، ومتزوجة من فريد ماهر أرشيد ولها منه ابن وابنة. وشغلت الخريشا، على طوال مشوارها المهنى، عدة مناصب، منها: - مدير إدارة الشؤون السياسية فى فى الديوان الملكى - مكتب الملك عام 2018. - نائب مدير الإدارة السياسية فى المكتب للأعوام 2015- 2018. - مدير دائرة الشؤون الدولية فى الديوان الملكى لأعوام 2013 – 2015. - محلل سياسات رئيسى فى دائرة الشؤون الدولية فى الديوان الملكى للأعوام 2011- 2013. - محلل سياسات فى دائرة الشؤون الدولية فى الديوان 2007 – 2011. - مستشار إقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) - قسم فرنسا 2007 - 2006. والخريشا حاصلة على عدد من الشهادات والمؤهلات العلمية، وشاركت فى دورات وندوات متعددة فى جامعات دولية.

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