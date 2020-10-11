المحجوب : الجيش أحبط مخطط الإخوان لتحويل ليبيا إلى مستعمرة إرهابية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى، العميد خالد المحجوب، اليوم الأحد، إن الجيش لا يُمكن أن يكون ضد استقرار ليبيا وأمنها، محذرا من أن تنظيم الإخوان المسلمين يسعى لتدوير نفسه مرة أخرى.





وحسبما نقلت بوابة إفريقيا الإخبارية، أوضح المحجوب، أن الجيش لا يُمكن أن يكون ضد استقرار الوطن وأمنه، لكنه ضد الذهاب فى الطريق الخطأ، مشيرا إلى أنه يؤدى إلى مزيد من استهلاك الوقت ورفع معاناة الليبيين الذين يعلمون أن وطنهم وثروتهم نُهبت ويتلاعب بها الإخوان المفسدون. وأضاف المحجوب أن الإخوان أباحوا الجريمة والفوضى والقتل، وضربوا النسيج الاجتماعى والقيم الأخلاقية والفجور فى الخصومة، مبينا أنه لولا تضحيات الجيش والوطنيين الذين قدموا أبناءهم للقضاء على إرهاب الإخوان، لأصبحت ليبيا مستعمرة إرهابية بكاملها، تنتشر داخلها الميليشيات بكل جنسياتها، ولازالت فى القوارشة وطريق درنة تقوم بتفتيش الليبيين وإذلالهم. وتابع المحجوب أن وجود الجيش أرغم الجميع على الالتفات لما يريده الشعب، رغم المحاولات المستمرة لتمييع الحل، ومنع الجيش من القيام بواجباته فى ظل استعانة الإخوان بالاستعمار وأدواتهم لتدوير أنفسهم مرة أخرى برغم رفض المواطن لوجودهم.

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