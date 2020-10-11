المسمارى : تيار الإخوان يحاول العبث بكامل المنطقة .. وعدونا واحد

أكد اللواء احمد المسمارى الناطق باسم الجيش الوطنى الليبى، دعم الجيش كل المبادرات السياسية التى يمكن أن توقف الفوضى، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية هى تيار الإخوان الذى يحاول العبث بكامل المنطقة.





وأضاف المسمارى فى مقابلة مع قناة "الحدث": أن تيار الإخوان يسعى للتفاوض مع دول المنطقة للخروج بأقل الخسائر، موضحا "دول الجوار يجب أن تقتنع بأننا نواجه معركة بعدو واحد". وأشار المسمارى إلى أن، أزمة بريد هيلارى كلينتون أكدت الدور الخطير الذى لعبته قطر فى ليبيا. وطالب المسمارى الأمم المتحدة بجمع المبادرات السياسية فى مقترح واحد، مشيرا إلى أن هناك أطرافا دولية تسعى للاستحواذ على خيرات وثروات ليبيا.

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